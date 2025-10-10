「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が同点に追いついた直後、八回から３番手で登板。準備時間がほぼなかった中でフィリーズの上位打線を三者凡退に抑えた。九回、そして延長十回も１人の走者も許さず無失点に抑える完全投球だ。チームが同点に追いついた直後、ブルペンの電話がなった。投球練習の開始はベッツの押し出し四球後。時間がなかった中でも、