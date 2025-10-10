劇作家でチャップリン研究家としても知られる大野裕之氏（51）が10日までにX（旧ツイッター）を更新。実業家の前澤友作氏（49）に、上方歌舞伎最後の砦を守ってくれるよう懇願のメッセージを出した。「前澤さん、お願いがあるのですが…。大阪の松竹座を松竹が閉めようとしております。あれを買い取って上方歌舞伎劇場＋商業施設にしてくださいませんでしょうか？道頓堀の一等地ですので、ちゃんとやればいいビジネスになります