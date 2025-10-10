ハマスの幹部であるオサマ・ハムダン氏は現地時間10月9日、イスラエル軍がガザ地区のすべての人口密集地域から撤退を開始する予定であると発表しました。対象地域にはハンユニス、ラファ、ガザ市などが含まれ、撤退行動は10日に行われる見通しだとしています。オサマ・ハムダン氏は、「イスラエル人被拘束者の解放には現地での調整が必要であり、またハマス側要員がより自由に行動できるようにするためには、まずイスラエル軍が撤