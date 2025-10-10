2026年北中米ワールドカップまで約８か月。日本代表の本番前のテストマッチも、10月シリーズを含めて８試合程度しかない。そういう意味でも、10日のパラグアイ戦は重要な一戦だ。14日にブラジル戦を控えるため、そこで起用されるであろう上田綺世（フェイエノールト）や久保建英（レアル・ソシエダ）らは温存されそうだが、果たして堅守のパラグアイを相手にゴールを誰がこじ開けるのか。９月のアメリカ遠征（メキシコに０−０