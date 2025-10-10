「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）フィリーズのロブ・トムソン監督の策が失敗に終わった。七回、１死一、二塁のピンチでサンチェスをあきらめ、守護神のデュランを投入した指揮官。だが２死二、三塁のところで地区シリーズ１７打数１安打と大不振の大谷翔平投手を申告敬遠。２死満塁としたが、デュランはベッツにフルカウントから押し出し四球を与えてしまった。まさかの形で試