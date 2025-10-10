NMB48の塩月希依音（19）が9日に大阪・NMB48劇場で行われた「天使のユートピア」公演に出演。3代目キャプテンに就任した。2代目キャプテン小嶋花梨（26）が11月に卒業することを受け、公演後にメンバー46人による選挙を実施。塩月の他に三鴨くるみ（23）西田帆花（20）中川朋香（19）西島梨央（20）池田典愛（19）が立候補し、塩月が選出された。任期は1年。この日に合わせ、金髪ショートにイメチェンした塩月は「今は実感がわかな