１０日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比６９円安の４万８５１０円と小幅に下落して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが２４３ドル安と４日続落。主力株に利益確定売りが流入した。ナスダック指数も下落した。米国株が下落するなか、東京株式市場も売り先行でスタートした。為替は１ドル＝１５３円００銭前後と前日夕方に比べ横ばい圏で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ