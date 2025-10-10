2児の母で歌手の浜崎あゆみ（47）が、背中のタトゥーが見えるタンクトップ姿でリハーサルをしている動画を披露した。【映像】浜崎あゆみの家族ショット＆ゲームをしている子どもこれまでにもInstagramで、ツアーのリハーサル風景や5歳と4歳の息子との七五三での親子ショット、さらに「めっちゃむずいゲームしてる…」とつづった子どもの写真など、仕事やプライベートについて発信している浜崎。タンクトップ姿でリハーサルをし