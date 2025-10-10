9日夕方、横手市の横手川の河川敷でクマ1頭が目撃されました。付近には中学校や高校があり警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと9日午後4時50分ごろ、横手市大沢字山下の横手川にかかる新旭川橋付近の河川敷に、クマ1頭がいるのを散歩していた女性が目撃しました。クマは体長が約80センチだったということです。クマが目撃された場所から最も近い民家には約100メートル、横手清陵学院中学校・高等学校