ソフトバンクグループが売り買い交錯もやや売り優勢。前日は７３００億円近い記録的な売買をこなし一時２７００円を超える上昇で一気に２万３０００円台まで上値を伸ばす場面があった。目先は急騰の反動も警戒されるところだが、押し目買いニーズも強い。直近で日経平均構成比率も首位のアドバンテストに肉薄している状況で、先物を絡めたインデックス買いと合わせて同社株の値動きが、日経平均の動向に大きな影響を