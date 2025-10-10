東海ソフトがカイ気配スタートで水準を切り上げ、５月１９日につけた高値１７１５円をクリアし約５カ月ぶりに年初来高値更新となった。ソフトウェア受託開発を手掛けており、ＩｏＴや産業向け人工知能（ＡＩ）分野に注力し、車載向けでは電子制御ユニット（ＥＣＵ）など組み込み関連に強い。足もとの業績は車載向けや産業機器向けともに旺盛な開発需要を取り込んでおり好調に推移している。同社が９日取引終了後に発表した