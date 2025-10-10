アルバイトタイムスは急伸。９日取引終了後に３～８月期連結決算を発表し、売上高は２４億４００万円（前年同期比１５．６％増）、営業利益は８２００万円（前年同期１００万円）だった。採用管理システム「ワガシャｄｅＤＯＭＯ」やＩＴ教育事業が堅調に推移した。決算内容を好感した買いが入っている。 あわせて、１７日付で１００万株（発行済み株数の３．３９％）の自社株を消却することを明らかにした。