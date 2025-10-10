エア・ウォーターはストップ安ウリ気配。９日取引終了後、特別調査委員会を設置すると発表した。連結子会社の日本ヘリウムで在庫を巡る不適切な会計処理（損失の先送り）があり、また連結子会社のエア・ウォーター・エコロッカ、エア・ウォーター・メカトロニクスのほか、エアウォータ本体のプラントガス部でも同様の事案が判明したため。調査に時間を要すことから、１１月１４日に予