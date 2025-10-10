マツタケを採ろうと山に入り動けなくなった男性が、９日の夜遅くに救助されました。 警察によりますと、９日の午後５時５１分に山形県米沢市の男性（７７）から、山に入ったが動けなくなったなどと警察に通報がありました。 男性は９日の午後４時ごろ、マツタケを採るために１人で高畠町上和田の山（小倉公民館から東におよそ１．５キロの場所）に入りましたが、転倒して動けなくなったということです。 警察と消防が山に入った