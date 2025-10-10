大谷の天敵、フィリーズのサンチェスが中4日で好投米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、フィリーズとの地区シリーズ第4戦に臨んだ。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手は、フィリーズ先発左腕のサンチェスに大苦戦。3打席目まで快音は聞かれず、ドジャース打線も6回まで無得点に抑えられている。日本のファンからは「勘弁してくれ」「全く打てる気配無い」と敵に脱帽の声が上がっている。大谷はこの試合、初回の打席