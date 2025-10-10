本日10月10日、『銀魂』“銀さん”こと主人公・坂田銀時の誕生日に、アニメ映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開日が発表。2026年2月13日より公開されることが明らかとなり、併せて場面写真も解禁された。【動画】2026年公開決定！『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』特報コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『