韓国ガールズグループのTWICE（トゥワイス）が、世界最大の女性ランジェリーファッションショーの舞台に立つ。9日（現地時間）、ヴィクトリアズ・シークレット（Victoria's Secret）は公式YouTubeチャンネルを通じて、10月15日に米国ニューヨークで開催される「2025 ヴィクトリアズ・シークレット・ファッションショー」のミュージカルゲストのラインナップを公開した。TWICEは、カロルG、マディソン・ビアー、ミッシー・エリオッ