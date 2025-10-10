【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#43【ツアー漫遊記】男子の試合はガラガラ…今年のANAオープンのギャラリー数を知って愕然としました海外のプロキャディーはコースについての情報交換をしているとよく聞きますが、僕らはしないですね。個人の主観に基づく情報は当てにならないし、必要だと思えば自分で調べます。だからといって、キャディー同士の交流がないわけではありません。それどころか、頻繁にやりとり