大谷翔平（31=ドジャース）に逆風が吹いているという話がある。【もっと読む】メジャー今オフにも「二刀流ルール」撤廃の可能性…ドジャース&大谷翔平に他球団のやっかみ集中フィリーズとの地区シリーズをカバーする特派員のひとりがこう言うのだ。「球審のジャッジですよ。大谷に対するストライク、ボールの判定が、他の選手と比べてもシビアに感じる。特にドジャースが王手をかけたフィラデルフィアの第2戦はそう見えま