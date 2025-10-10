10月4日投開票の自民党総裁選で勝利した高市早苗氏（64）の「ワーク・ライフ・バランス」発言が、芸能界でも取り沙汰されている。【もっと読む】和田アキ子が明かした「57年間給料制」の内訳と若手タレントたちが仰天した“特別待遇”列伝歌手の西川貴教（55）は14日に沖縄県で開かれる「ワーク・ライフ・バランス・シンポジウム2025」にゲスト出演することをX（旧ツイッター）で告知しつつ「あくまで私個人は中小企業の代表で