◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月9日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が9日（日本時間10日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦にリリーフとして登板。ポストシーズン（PS）4試合目の登板となった。重要局面を任された。味方が同点に追いついた直後の8回から3番手として登板。ナ・リーグ本塁打王の2番・シュワバーから続く打線が相手だった。シュワバーに対