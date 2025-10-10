国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のラファエル・グロッシ事務局長は９日、送電線の損傷で外部からの電力の供給が２週間余り停止しているウクライナ南部のザポリージャ原子力発電所について、「復旧に向けたプロセスが開始された」と明らかにした。ＩＡＥＡがグロッシ氏の発言をＸ（旧ツイッター）に投稿した。グロッシ氏は、送電線の復旧には時間がかかるとしつつも、「（ロシアとウクライナ）双方がＩＡＥＡと建設的に協力している