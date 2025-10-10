「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースがまたも継投のタイミングで失点。重い先制点を失った。先発のグラスノーが６回無失点で降板。まだ８３球だったが、ロバーツ監督は継投を選択。２番手にシーハンを送ったが、これが誤算だった。先頭のリアルミュートを追い込みながらも中前打で出塁させてしまった。ケプラーは一ゴロ併殺打に仕留めたかに思われたが、一塁ベースカバ