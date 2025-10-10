10月8日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』に、桜田ひよりが出演。“苦手な質問”について話した。【関連】桜田ひより、“21歳で17年目”子役からのキャリアに葛藤「すごい器用に見られて…」番組では今回、“人付き合いから逃げたい女”というテーマで出演者らがトークを展開。この中で、桜田は、「一番最初の距離の詰め方って人それぞれだと思うんですけど、やっぱり私どうしても個人情報とかプライベートな質問されるのがす