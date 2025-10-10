「ミュージックバンク(字幕付き) #1266」 巨匠・山田洋次監督の91本目となる映画「TOKYOタクシー」(11月21日(金)公開)において、主演の倍賞千恵子や、19年ぶりに山田作品に参加する木村拓哉を筆頭に、蒼井優、笹野高史、小林稔侍ら、名だたる"山田組"が顔を揃える中で、日本映画デビューを果たしているイ・ジュニョン。主人公・すみれ(倍賞千恵子)の若かりし頃の初恋相手、キム・ヨンギを演じ、短いシーンながら鮮烈なインパ