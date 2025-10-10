三井ショッピングパーク ららぽーと海老名は11月4日〜11月13日、館内ショップの商品を自由に持ち出してまとめて試着・購入できる新サービス「LaLa Pick(ララピック)」を試験的に導入する新サービス「LaLa Pick(ララピック)」同取り組みは、これまでショップごとに試着を繰り返さなければならず、手間や時間がかかっていたファッション購買体験に対し、複数店舗の商品を一度に試して比較・検討できるというもの。事前予約者には、専