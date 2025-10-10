レーカーズのL・ジェームズ＝9月29日、エルセグンド（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBA、レーカーズのL・ジェームズが座骨神経痛のため21日のウォリアーズとの開幕戦を欠場すると9日、AP通信が報じた。オープン戦も出場しておらず、今後3〜4週間離脱する見通し。12月に41歳になるL・ジェームズは通算得点で歴代最多記録を保持する。これまで優勝4度、最優秀選手（MVP）に4度輝き、今季で史上最