国内企業物価指数の推移日銀が10日発表した9月の国内企業物価指数（2020年平均＝100、速報）は前年同月比2.7％上昇の126.9だった。高止まりが続くコメ価格など農林水産物の伸びが指数を押し上げた。伸び率は8月から横ばいだった。農林水産物は前年同月比30.5％上昇した。8月改定値の41.0％から伸びは鈍化したが高水準な状態が続いている。企業物価指数は、企業間で取引される商品の価格水準を示す。家庭が購入するモノやサー