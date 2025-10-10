パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘終結をめぐり、アメリカ政府高官は9日、アメリカ軍およそ200人をイスラエルに派遣し、和平合意の履行に違反がないか監視にあたると明らかにしました。イスラエルとイスラム組織ハマスが和平案の第一段階に合意したことを受け、アメリカ政府高官は9日、アメリカ軍およそ200人をイスラエルに派遣し、カタールやエジプト軍などと共に、合意の履行に違反がないか、監視に当たると明らかにしました。そ