9日午前、大分県別府市のマンションで、作業をしていた21歳の男性が高さ19メートルの足場から転落し、搬送先の病院で死亡が確認されました。 【写真を見る】マンションで高さ19メートルの足場から転落重体の21歳男性が死亡大分 別府市南立石で9日午前9時半ごろ、「足場を組む作業をしていた男性が転落した」と同僚が消防に通報しました。 転落したのは、大分市八幡の会社員、豊田海翔さん（21）で、意識不明の