「東方神起」のユンホ（39）が11月5日、ソロデビュー後初のアルバム「I−KNOW」を発表する。ダブルタイトル曲「Body Language」「Stretch」を含む、全10曲が収録される。ソロデビュー後初のアルバムとなる。韓国メディアが報じた。ユンホは、13日には先行公開曲「Body Language」を公開する予定だ。さらに多様なプロモーションも展開する。すでに9日には、公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルにフェイクドキュメンタリーを一部