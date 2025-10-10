BTSのメンバーとして世界的な人気を誇る一方、ソロアーティストとしても独自の表現を追求し続けるJ-HOPE。【画像】J-HOPEライブムービーの本国版ポスター2025年に全世界16都市、33公演、52万4000人を動員して開催された初の単独ワールドツアー「HOPE ON THE STAGE」のフィナーレを飾った、韓国・高陽総合運動場のメインスタジアムでの2日間のアンコールコンサートが『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE』として日本での劇