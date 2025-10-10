会うのは週１回で、常に結婚を意識して、デートのたびにある程度お金がかかる。社会人になるとこんな大人の恋愛事情が当たり前にように思えてきます。しかし、学生時代にはもっと違った恋愛をしてきたという人が多くいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、今回は「思い出すと心が温かくなる学生時代特有の恋愛経験８パターン」をご紹介します。【１】手をつなぐだけでも、とても時間がかかる。恋愛経験が少ない人同士のカップ