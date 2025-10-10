◆米大リーグ地区シリーズ第４戦ドジャース―フィリーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）勝てばリーグ優勝決定シリーズに進出するドジャースの先発Ｔ・グラスノーが、フィリーズ戦で６回まで２安打無失点と快投を披露した。初回１死でシュワバーに二塁打を打たれたが、無失点で立ち上がった。初回２死から４回１死で四球を与えるまで８者連続アウト。６回２死でボームにこの日２本目の安打を