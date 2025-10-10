かわいい赤ちゃんに、まるでニュース番組のような口調で楽しい実況がついた動画チャンネル「実況ベイビー」。例えば猫の帽子をかぶって一生懸命歩く赤ちゃんの姿を「借り物競争」に見立てて、スポーツ中継のように臨場感たっぷりの実況を添えるなど、公開されている赤ちゃんの実況動画はどれも破壊力抜群のかわいさ！見る人を笑顔にするこのチャンネルは、現在総フォロワー数90万人を誇る人気コンテンツとなっています。運営す