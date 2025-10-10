◇W杯アフリカ予選G組アルジェリア3―0ソマリア（2025年10月9日アルジェリア・オラン）サッカーの2026年W杯北中米大会アフリカ予選でアルジェリアが3大会ぶり5度目の本大会出場を決めた。ソマリアに3―0で勝って7勝1分け1敗とし、勝ち点22で1試合を残してG組1位が確定した。試合はソマリアのホーム戦ながら、同国に開催に適した競技場がないため、アルジェリアのオランで開催。アルジェリアは地元ファンと喜びを分かち合っ