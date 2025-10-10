堀江貴文氏（2025年6月撮影）日刊スポーツ

堀江貴文氏が不快感 一部ユーザーからの「私服のおっさん」指摘に反論

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • オーナーを務める独立リーグの報告会にTシャツ姿で出席した堀江貴文
  • Xで公開した出席写真に、「私服のおっさんが真ん中に座ってて草」との声が
  • 堀江氏は「スーツの対義語が私服ってのがおかしい」と反論し、議論を呼んだ

◆堀江貴文氏が「私服のおっさん」指摘に反論

記事を読む

