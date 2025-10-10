ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 堀江貴文氏が不快感 一部ユーザーからの「私服のおっさん」指摘に反… 堀江貴文 ファッション 時事ニュース 制服 日刊スポーツ 堀江貴文氏が不快感 一部ユーザーからの「私服のおっさん」指摘に反論 2025年10月10日 9時19分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと オーナーを務める独立リーグの報告会にTシャツ姿で出席した堀江貴文氏 Xで公開した出席写真に、「私服のおっさんが真ん中に座ってて草」との声が 堀江氏は「スーツの対義語が私服ってのがおかしい」と反論し、議論を呼んだ ◆堀江貴文氏が「私服のおっさん」指摘に反論スーツの対義語が私服ってのがおかしい。私服の対義語は制服だろ。スーツ=制服なのか？野球選手の制服はスーツではないだろ？おかしいのはお前だろ https://t.co/2wIebjlmMm— 堀江貴文(Takafumi Horie、ホリエモン) (@takapon_jp) October 9, 2025 記事を読む おすすめ記事 佐久間宣行氏 令和ロマンくるまを“怖い”と思ったワケ「最終的にくるまくんの心はどこに行くんだろう」 2025年10月4日 11時49分 元乃木坂46・与田祐希、好き＆嫌いなタイプを告白 「与田ちゃんらしい回答」「ほんと分かる」 2025年10月4日 18時30分 痺れるファン多し!? 意外な真相に踊らされる、気鋭のミステリー作家の最新刊 2025年10月9日 20時0分 “軽トラ女子”グラドル27歳・三田悠貴、ノースリーブ姿のオフショットが「可愛すぎる」「スタイル抜群」 2025年10月3日 18時20分 北川景子、“息子”との偶然すぎるペアルックにファン驚き「まさか」「ここまでお揃いとは！」「仲の良さの伝わるほのぼのショットですね」 朝ドラ『ばけばけ』で親子役の板垣李光人と遭遇 2025年10月7日 8時20分