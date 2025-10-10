Aさんは、鉄道の写真を撮ることに情熱を注ぐ「撮り鉄」です。その日も珍しい列車がいつもの撮影スポットである踏切を通過すると知り、姿を写真に収めようと愛用のカメラを手に急ぎました。【写真】撮り鉄集団が線路立ち入り 阪急電車レア列車狙い「こんなの鉄道ファンじゃない」しかし、彼の高揚した気持ちは、現場に到着するなり冷や水を浴びせられます。Aさんと同じ目的で集まったであろう大勢の鉄道ファンが、すでに場所を確保