気象庁は10日午前5時47分、台風23号に関する情報を発表した。台風23号は10日は大東島地方に、11日は奄美地方に接近する見込み。奄美地方では11日は暴風や高波に警戒し、奄美地方と九州南部では11日から12日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけた。［気象概況］台風第23号は、10日3時には南大東島の東南東約210にあって、1時間におよそ20の速さで北西へ進んでいる。中心の気圧は1000ヘクトパス