＜スタンレーレディスホンダ事前情報◇9日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞今年1年間、米女子下部エプソン・ツアーでプレーし、ポイントランキングにより来季の“昇格”を果たした原英莉花が、富士山を望む東名カントリークラブで今季の日本ツアー初戦を戦う。【写真】原英莉花のパターはコレ！ 最新クラブセッティングを14本すべてチェックその会場でクラブセッティングを見ると、国内ツアーのシードを