＜スタンレーレディスホンダ事前情報◇9日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞先週の「日本女子オープン」を制した堀琴音は、メジャーチャンピオンという肩書を持って初めての試合になる。「今週、2週連続優勝のチャンスがあるのは私だけなので、上を目指して頑張りたいと思います」と意気込んでいる。【写真】原英莉花と“おめでとう”の握手！？9年前のリベンジとなった優勝に、周囲の反響は想像以上に大