名鉄名古屋駅前に半世紀以上立ち続けてきた巨大マネキン「ナナちゃん」が９日、解体して強度や劣化状況などを調べる「健康診断」に臨んだ。解体は２０２１年の「お化粧直し」以来で、１０日には元通りの姿に戻る。高さ６・１メートルのナナちゃんは１９７３年に登場。名鉄百貨店の広報部員として様々な服を着こなし、ＰＲなどを担っている。同駅周辺の再開発に伴って百貨店は来年２月末の閉店が決まっており、今後の「就職活動