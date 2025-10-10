ガザ和平案を巡る合意を受けて米国とイスラエルの旗を振る人々＝９日、テルアビブ/Jack Guez/Agence France-Presse/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエル首相府は、パレスチナ自治区ガザ地区で拘束されている人質全員の解放を含むガザ停戦を承認したと発表した。イスラエルは９日夜に閣議を開き、停戦決議案の採決を行った。ガザで今も拘束されている人質４８人のうち、２０人は生存していると推定され、２人は安否不明、２６人は死亡