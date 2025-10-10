4月頃から続く金利と円の「負の相関」 自民党総裁選で高市新総裁誕生が決まると、為替相場は大きく円安に動き、そして株価は急騰した（図表1参照）。為替市場では、「良い円安」「悪い円安」という評価があるが、これは基本的には株価との関係が前提のことが多い。そうであれば今回、高市新総裁誕生をきっかけとした円安は株価急騰となっていることからすると「良い円安」なのか。【図表1】米ドル／円と日経平均（2025年8月ᦉ