台風23号の接近に伴い、鹿児島県内では離島航路を中心に海の便に欠航が出ています。 きょう10日欠航となったのは「フェリー屋久島2」、奄美航路の「フェリーあまみ」の下り便、「フェリーきかい」の上り便。 あす11日の欠航が決まっているのは「フェリーあまみ」の上り便です。 奄美航路の「フェリーあけぼの」は10日、徳之島、沖永良部島、与論島には寄港せず、那覇港に向かいます。 今後も欠