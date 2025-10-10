◆米大リーグ地区シリーズ第４戦ドジャース―フィリーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが２勝１敗で突破へ王手をかけているフィリーズとの地区シリーズ第３戦は６回まで投手戦が繰り広げられたが、７回に崖っぷちのフィリーズが先取点を奪った。両軍の先発が一歩も譲らない好投を見せた。ドジャース先発のグラスノーは今ポストシーズン初先発ながら、初回に２死一、三塁のピンチ