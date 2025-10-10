日本時間１０日に米ロサンゼルスで行われている大リーグのナ・リーグ地区シリーズ、ドジャース―フィリーズ第４戦でドジャース先発のグラスノーが６回無失点と好投した。（デジタル編集部）フィリーズとの第１戦では大谷翔平の後を受けて１回３分の２を投げたグラスノー。この時はピンチを招いて降板したが、この日は、快投を見せた。最速９９・１マイル（約１５９・５キロ）の速球を武器に、大きなカーブを交え、フィリーズ