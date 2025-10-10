「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースのタイラー・グラスノー投手が６回無失点の好投。先発の責任をしっかりと果たした。初回に２死三塁のピンチを招いたが、何とか無失点で立ち上がったグラスノー。二回以降は圧巻のピッチングを見せた。第３戦に目が覚めたフィリーズの上位打線に仕事をさせず。エドマンやキケ・ヘルナンデスなど内野陣も好守でバックアップした。六回