セルシードが物色人気を集めている。９日取引終了後、同種軟骨細胞シート（ＣＬＳ２９０１Ｃ）の第３相試験で第１例目の症例が登録されたと発表した。症例の登録とは、患者（被験者）を臨床試験に組み入れることが確定したことを指す。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS