2025年10月9日、中国のポータルサイト・捜狐に「ウルトラマン」の中国市場における知的財産権事情を紹介した記事が掲載された。記事はまず、「中国の上海・新世界城で『追光の旅・ウルトラマン60周年展望テーマ展』が開催されている。同展は、円谷プロダクションが中国で認可した全権代理企業・上海新創華文化発展有限公司（以下、新創華）が全面監修したもので、中国における最大規模かつ最高水準のウルトラマンシリーズ展として